Plötzlich bremsen ohne zu stürzen

Bekanntlich habe der Trend zum Radfahren in der Coronazeit noch einmal einen richtigen Kick bekommen, schreiben die Aktiven vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Lüdinghausen in einem Pressebericht: „Leider ist damit auch die Anzahl der Unfälle angestiegen, an denen Radfahrer beteiligt waren.“ Das stark gestiegene Aufkommen von Leezen auf den Wegen und Straßen sei wohl eine der Ursachen, eine andere aber auch der ungewohnte Umgang mit dem neuen Rad oder Pedelec, vermuten die Experten.

Weil das Team vom ADFC Lüdinghausen zu mehr Sicherheit beitragen möchte, bietet es schon seit einigen Jahren ein Training für Rad- und Pedelecfahrer an. Die neue Saison startet am 23. April (Samstag). Zu dem Termin sind laut des Berichts ausdrücklich auch Radler eingeladen, die nicht oder noch nicht Mitglied des ADFC sind. Veranstaltungsort ist wie gewohnt der Schulhof des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs in Lüdinghausen. Während des speziell zugeschnittenen Programms üben die Teilnehmer, Hindernisse zu umfahren, das Gleichgewicht zu halten und auf engstem Raum zu wenden. Auch punktgenaues sowie plötzliches Bremsen in Gefahrensituationen trainieren sie. An dem rund dreistündigen Angebot können maximal zwölf Männer und Frauen in die Pedalen ihres Rads oder Pedelecs treten. Das Tragen eines Fahrradhelms wird empfohlen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Das jüngst erweiterte ADFC-Trainer-Team besteht aus Manfred Piotrowski, Norbert Beisenkroll sowie Heike und Stefan Vennes. Sie leiten die Übungen an und beantworten Fragen.

Wer mitmachen möchte, schaut ins Internet. Dort gibt‘s auch den Flyer mit Infos zum Runterladen.