Lüdinghauser Unternehmen realisiert Luxus-Spa in Zürich

Die ersten Badegäste haben es schon ausprobiert – das Luxus-Spa der Hürlimann-Therme in Zürich. Jürgen Polenz und sein Team der Polenz Metall Design Manufaktur in Lüdinghausen haben nicht geringen Anteil an der Umsetzung des Millionen-Projekts. Sieben Wochen haben sie daran gearbeitet.

Es ist geschafft. Die Erleichterung ist Jürgen Polenz durchaus vom Gesicht abzulesen. Innerhalb von sieben Wochen haben er selbst und sein Team von acht Mitarbeitern den Einbau des Luxus-Spas in der Hürlimann-Therme in einem Züricher Fünf-Sterne-Hotel realisiert. Untergebracht ist sie im Gewölbekeller einer ehemaligen Brauerei. „Wir haben sieben Tage die Woche gearbeitet, sonst wäre der Termin nicht zu halten gewesen“, erzählt Polenz. Die 16,5 mal 13,5 Meter umfassende Stahlkonstruktion wurde am Sitz der Polenz Metall Design Manufaktur an der Hans-Böckler-Straße vorgefertigt und mit vier 48-Tonnen-Sattelschleppern in die schweizerische Metropole transportiert.