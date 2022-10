Positive Entwicklung vorangebracht

Andreas Geiping (2.v.l.) geht in den beruflichen Ruhestand. Ihm danken Vorstandsvorsitzender Heinrich-Georg Krumme (links), Vorstandsmitglied Norbert Hypki (rechts), Bereichsleiterin Iris Osthues (4.v.l.). Neuer Sparkassen-Regionalleiter in Lüdinghausen ist Pascal Wewers (3.v.l.).

27 Jahre hat er die Geschicke der Sparkasse in Lüdinghausen geleitet, jetzt sagt er „Tschüss“: Für Regionalleiter Andreas Geiping beginnt im November der berufliche Ruhestand. „Ich freue mich auf das, was auf mich zukommt“, sagt Geiping, „und werde die Kunden, Kollegen und auch die Arbeit sicherlich vermissen.“ Auf ihn folgt als neuer Regionalleiter Pascal Wewers, der vielen Lüdinghauser Kundinnen und Kunden bereits bekannt ist, teilt die Sparkasse mit.

Im Juli 1995 übernahm Andreas Geiping die Leitung des Regionalbereichs Lüdinghausen. Unter seiner Ägide entwickelte sich die Sparkasse in der Steverstadt stetig weiter: Die Zahl der Kunden wie auch der Umfang der Geschäfte ist über die Jahre stetig gewachsen, Lüdinghausen als Wirtschaftsstandort, Wohnort und Sitz einer Sparkassen-Hauptstelle ist damals wie heute von besonderer Bedeutung für die Sparkasse Westmünsterland, heißt es weiter. In lebhafter Erinnerung dürfte ein Großprojekt aus dem Jahr 1998 bleiben: Der Umbau und die Modernisierung des Hauptstellengebäudes sowie die Einbeziehung des Alten Landratsamtes.

Seit Jahren auf neue Aufgabe vorbereitet

„An dieser positiven Entwicklung hat Andreas Geiping wesentlichen Anteil“, blickt der Vorstandsvorsitzende Heinrich-Georg Krumme auf die gemeinsame Zeit. „Für seinen unermüdlichen und sehr erfolgreichen Einsatz gilt ihm unser großer Dank.“ Darüber hinaus habe sich Andreas Geiping auch ehrenamtlich stark engagiert, zum Beispiel als Vorstandsmitglied bei Lüdinghausen Marketing.

Pascal Wewers übernimmt als neuer Regionalleiter für Lüdinghausen eine – wie es in der Pressenotiz heißt – „herausfordernde wie auch reizvolle Aufgabe“. In diese sei er schon seit einigen Jahren über verschiedene Führungspositionen hineingewachsen – unter anderem als Leiter des Beratungscenters Ostenstever und des Beratungscenters in der Hauptstelle. Der 41-jährige Bankbetriebswirt hat seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Borken absolviert, die sich 2003 mit der Sparkasse Coesfeld zusammengeschlossen hat. Pascal Wewers wohnt mit seiner Familie seit acht Jahren in Lüdinghausen. Ehrenamtlich engagiert er sich im Vorstand von SC Union 08 Lüdinghausen als Kassierer.