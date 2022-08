Potpourri der Lebensfreude

Südamerikanisches Flair herrschte am Samstag im Innenhof der Burg Lüdinghausen. Dort gastierte die „Ecuadoe Brass Band“. Begleitend zum Musikspektakel gab es passende Speisen und handgemachte Produkte aus Lateinamerika. Die Spenden des Abends kommen Kindern in Ecuador zugute.

Einen besonderen „Rhythmus der Nacht“ präsentierte die Stadt Lüdinghausen am Samstag im Innenhof der Burg Lüdinghausen. Unter dem Motto „Ritmo de la noche“ begrüßte die städtische Kulturbeauftragte Martina Götsch die Besucher, die schnell die Bänke und Liegestühle auf dem Burghof füllten. Zum südamerikanischen Musikspektakel hatte die „Ecuador Brass Band“ geladen, die als Musikschulstiftung ohne staatliche Unterstützung auf Spenden via „Fundraising-Touren“ angewiesen ist.

„Natürlich suchen wir heute nach Unterstützung“, erklärte Schulgründer Jorge Pachacama und verwies so etwa auf ein Erdbeben, das einen Großteil der Schule zerstört hatte. Weit über 100 Kinder erhalten dort Musikunterricht – ein Rezept, dessen Ergebnis die Lüdinghauser am Samstag voll und ganz überzeugte. Das ist auch anderswo der Fall: „Wir kommen seit 2010 nach Europa und haben viele Freunde.“ Einer davon ist Hans von Lützau, Vorsitzender der „Hale-Bopp-Big-Band“ aus Nottuln, der die aktuellen Auftritte in NRW organisierte. „Die Band hatte ihre ersten Konzerte in Münster und war heute schon in Havixbeck“, verwies er auf den vollen Zeitplan der jungen Musiker. In der vergangenen Woche angekommen, samt Reise im Nahverkehr mit 9-Euro-Ticket, geht es für sie bereits zu Anfang dieser Woche zurück nach Ecuador. „Es hat sich eine zuverlässige Zusammenarbeit entwickelt“, lobte von Lützau die Schule rund um Jorge Pachacama, zu der seine Big-Band schon lange Kontakte unterhält.

Heiße Rhythmen und Alpakadecken

Schnell füllten sich die Bänke im Innenhof der Burg Lüdinghausen. Foto: awf

Während zunächst DJ Rocas mit lateinamerikanischen Rhythmen, natürlich inklusive dem Hit „Despacito“, die Stimmung anheizte, verkauften Pachacama und seine Frau Patricia Anaguano handgemachte Produkte. „Das Material fühlt sich so toll an“, begutachtete Besucherin Gisela Dickopf die Alpakadecken, während Iris Weiß, Begleiterin und Inhaberin des Studios „Hautkonzepte“, bereits den kommenden Auftritt im Blick hatte: „Ich liebe einfach südamerikanische Musik.“ Bürgermeister Ansgar Mertens stellte fest: „So etwas kennen wir sonst gar nicht.“ Angesichts des Eintritts und der Spendenbox für den guten Zweck lobte er die vollen Besucherränge: „Sie sind heute Teil eines sozialen Projektes.“ Dazu Nachos, ein Chili-Schnaps zur Begrüßung und das Publikum war vorbereitet. Argentinien, Kuba, Peru und natürlich Ecuador: Jorge Pachacama stellte die Herkunft der Stücke seiner Musiker vor, die sogar ein besonderes Highlight vorbereitet hatten. Ein ecuadorianischer Heiratstanz, bei dem der Herr und seine Angebetete um einen Schal kämpfen. Typische Rhythmen von Klassik bis zur erwarteten „Latin-Music“ und ein Potpourri südamerikanischer Musik erhielten ihren verdienten Applaus. Gemeinsam mit den Spenden für den weiteren Betrieb der Schule, die Kindern hilft sich eine musikalische Zukunft aufzubauen, fand Pachacama klare Worte: „Muchas Gracias Lüdinghausen.“