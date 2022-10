Premiere vor vollem Haus

Am Anfang stand eine Idee: ein düsterer „Lüdinghausen-Thriller“, in dem bekannte Kulissen zu blutigen Tatorten werden. Zahllose Arbeitsstunden und breite Unterstützung aus der Bürgerschaft, getragen von der Zielstrebigkeit eines 18-jährigen Filmtalents, führten am Freitag zum lange erwarteten Finale. „Ein Piet-Mundry-Film“ prangte in großen Lettern neben dem griffigen Titel „Entropia“ auf der Leinwand.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet