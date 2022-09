Produktion deutlich gesteigert

Seit dem 1. August 2021 ist Björn Graf Leiter des Maggi-Werks in Lüdinghausen. Die gestiegenen Gaspreise machen sich auch in der Produktion am Standort Lüdinghausen bemerkbar, sagt der 44-Jährige. Die sei allerdings in den vergangenen Monaten „durch die Decke gegangen“.

Foto: Peter Werth