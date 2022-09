Viertklässler demonstrieren auf dem Marktplatz die Laienreanimation

Auf dem Marktplatz zeigten Viertklässler der Grundschulen, wie eine Herzdruckmassage funktioniert. Im Unterricht hatten sie sich mit Erster Hilfe beschäftigt und sind nun in der Lage, einen wichtigen Beitrag am Beginn der Rettungskette leisten. Den richtigen Rhythmus gab die passende Musik vor.

Wenn irgendwo eine hilflose Person am Boden liegt, dann wissen die Viertklässler aus Lüdinghausen und Seppenrade genau, was zu tun ist. Hinschauen und nicht wegschauen, den Notruf wählen und weitere Hilfe holen sowie danach sofort mit der Herzdruckmassagen beginnen. Die Schülerinnen und Schüler zeigten am Dienstag auf dem Marktplatz, wie das geht.