PS-starke Tourführt nach Lourdes

24 Motorradwallfahrer sind laut eines Presseberichts der Kirchengemeinde St. Felizitas gut gelaunt und munter nach rund 2000 Kilometern in Lourdes, im Pilgerort der heiligen Bernadette, angekommen. Der Weg führte sie auf kurvenreichen Straßen bis in die Pyrenäen. Immer im Gepäck: Werkzeug, Liederbücher, Ziehharmonika und Regenkleidung. Im Begleit-Bulli, den Marianne Neubert und Yvonne Schröer steuerten, waren immer heißer Kaffee und Snacks vorrätig. „Die Stimmung war stets gut, da es keine Pannen und auch keinen Regen gab“, wird Organisator Amandus Petrausch in einer Pressemitteilung zitiert.

Religiöse Impulse

Mit religiösen Impulsen und geschichtlichen Informationen von Pfarrer Benedikt Elshoff starteten die Wallfahrer ihre täglichen Etappen. Die Routen umfassten „wunderschöne Strecken durch historische Städte und Dörfer sowie durch eindrucksvolle Landschaften“, heißt es weiter. „Jeden Tag trafen sich die Wallfahrer in Kathedralen, Kirchen oder kleinen Kapellen zur heiligen Messe.“ In Lourdes sei die Teilnahme an der Sakraments- und Lichterprozession mit Tausenden Gläubigen aus aller Welt eine beeindruckende Erfahrung gewesen. Außerdem feierten die Münsterländer eine Messe direkt an der Grotte unter Leitung von Pfarrer Elshoff: „Hier wurden alle der vielen eingeschickten Fürbitten, die den Motorradfahrern mit auf den Weg gegeben worden waren, verlesen und gewürdigt.“

Für die Heimkehr bildeten sie Gruppen, die entweder weiter nach Santiago de Compostela oder nach Barcelona sowie auf unterschiedlichsten Routen nach Lüdinghausen, Oelde, Kalkar oder Beckum fuhren, schreiben die Organisatoren abschließend in ihrem Text.