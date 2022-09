Publikum tanzt sich warm

Auf das gewohnt sonnige Stadtfestwetter mussten die Besucher in diesem Jahr verzichten, doch diese nahmen die Schauer gefasst und mit Schirmen gerüstet hin. Zum Nachmittag füllte sich die Fußgängerzone zum verkaufsoffenen Sonntag.

Stadtfest füllt die Innenstadt am Wochenende

Auf den körperlichen Einsatz beim traditionellen Stadtfestlauf und die erste Party am Abend folgte am Wochenende schließlich das große Programm in der Innenstadt. Märkte, Humor und Musik auf den Bühnen sowie Leckereien waren dabei nur einige der Gründe, die trotz wechselhaftem Wetter für eine gewohnt volle Steverstadt sorgten.