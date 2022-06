PV-Anlagen auf Feuerwehrhaus und Flüchtlingsheim

Die Verantwortlichen der „LH-BürgerEnergie eG“ sind nach eigener Aussage selbst überwältigt: Knapp 300 Bürger beteiligen sich bereits. Es gibt genug Kapital, um weitere Photovoltaikanlagen installieren zu lassen. Nach dem Pilotprojekt auf dem Dach der Seppenrader Mariengrundschule nehmen die Genossen jetzt zwei Objekte in Lüdinghausen in den Fokus.

„LH-BürgerEnergie eG“ hat weitere Projekte in Aussicht

Auf dem Dach des Feuerwehrhauses möchte die „LH-BürgerEnergie eG“ eine Photovoltaikanlage installieren, ebenso auf der Flüchtlingsunterkunft am Rohrkamp 6. Der Ausschuss für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität hat jetzt beide Vorhaben abgesegnet.

Das gefällt den Verantwortlichen der „LH-BürgerEnergie eG“: Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität haben sich während ihrer Sitzung am Donnerstag einstimmig dafür ausgesprochen, weitere Dachflächen für Photovoltaikanlagen bereitzustellen. Demnach könnten künftig auf den Dächern des Feuerwehrhauses (Hinterm Hagen 4) und der Flüchtlingsunterkunft am Rohrkamp 6 PV-Anlagen installiert werden – vorausgesetzt der Rat segnet das Vorhaben am 23. Juni (Donnerstag) ebenfalls ab.