QR-Code führt zu Speis‘ und Trank

„Ich bin von vornherein mit der Einstellung in den Termin gegangen: ,Der Herr Wehlmann kann erzählen, was er will. Das wird sowieso nichts.‘“ So erinnert sich Markus Stollmeier, gemeinsam mit seiner Frau Daniela Inhaber des „Steverbett“-Hotels, an ein Beratungsgespräch mit dem Inhaber der Agentur P 7.

Es wurde etwas. Thomas Wehlmann konnte das erfahrene Gastronomen-Ehepaar tatsächlich davon überzeugen, in einem Teilbereich ihres Hotelrestaurants „flussaufwärts“ ein digitales Verfahren einzuführen, mit dem die Gäste über ihr Handy bestellen und am Ende auch bezahlen. Wie das funktioniert? Auf jedem Tisch ist ein Chip mit einem eigenen QR-Code befestigt, der mit dem Handy eingescannt wird, worauf dieses die Getränke- und Speisekarte anzeigt. Der Gast bestellt – und bezahlt am Ende auch über das Handy, per Kreditkarte, PayPal oder Wallet.

Anfang September begann das digitale Projekt, mit dem die Agentur schon zuvor bei zwei Biergarten-Events in Seppenrade und Lüdinghausen gute Erfahrungen gemacht hatte. Digital bestellt wurde allerdings nicht im Innenbereich des „flussaufwärts“, auch nicht auf der Terrasse. Sondern im unteren Bereich mit den Loungemöbeln, direkt an der Stever. Denn der liegt außerhalb des Sichtfeldes des „flussaufwärts“. Weshalb es schon vorgekommen sei, dass Gäste ohne jeden bösen Willen schlicht übersehen worden seien, so Markus Stollmeier. Zumal es im Sommer schon auf der Terrasse häufig genug „proppenvoll“ sei.

Bei den Gästen sei das digitale Projekt gut angekommen, so Daniela Stollmeier. „Es gab niemanden, der gesagt hat ,Ich finde das doof . . .“ Zumal man nicht zwingend mit dem Handy bestellen musste. Wer mit der digitalen Bestellung überfordert war oder auf sie schlicht keine Lust hatte, konnte immer noch den Button „Service bitte“ drücken. Dann kam die Bedienung, ganz klassisch.

Auch dem Betrieb brachte das Projekt etwas. „Wir sparen Zeit bei der Abrechnung, weil das Servicepersonal damit bei einer digitalen Bestellung nichts zu tun hat.“ Und Zeit ist Geld.

Weshalb die Stollmeiers das Projekt auch weiterführen wollen, zumindest unten an der Stever, vielleicht zukünftig auch auf der Terrasse. Im Innenbereich wohl nicht: Denn dort seien die Wege für die Bedienung ja ohnehin sehr kurz, so Daniela Stollmeier. Und: Das Projekt werde auf jeden Fall weiter hybrid durchgeführt. Heißt: Jeder Gast, der das wünscht, kann auch weiter klassisch bestellen – quasi analog.

Was sie jemanden antworte, der den Verdacht hege, mit dem Projekt sollten auf Dauer nur Arbeitsplätze abgebaut werden? „Das ist nicht unsere Intention. Wir wollen unsere Gäste zufriedenstellen. Und wir brauchen unsere Mitarbeiter ja auch weiterhin. Denn nach wir vor muss das Tablett mit den Speisen und Getränken ja zum Gast gebracht werden.“