Quartett verstärkt das Team

Vier weitere Fahrerinnen und Fahrer ergänzen das ehrenamtliche Fahrteam des Bürgerbusvereins Lüdinghausen. „Wir heißen euch in unserer Mitte willkommen und wünschen euch allzeit gute Fahrt“, begrüßte Geschäftsführer Helmut Hugot Sibylle Arians, Kurt-Gregor Frömbsdorff, Manfred Pape und Thaddäus Wichmann beim Fahrer-Stammtisch in der Gaststätte „Zur Mühle“ (Benning) unter dem Beifall aller 25 Anwesenden, heißt es in einer Pressenotiz.

Das Quartett verstärke das Fundament des Teams. Das Durchschnittsalter der Fahrergemeinschaft habe sich weiter gesenkt, lenkte Hugot den Blick auch auf diesen Aspekt. Denn manche der vor zehn Jahren an den Start gegangenen Fahrerinnen und Fahrer hätten aus gesundheitlichen und Altersgründen das Bürgerbus-Lenkrad aus der Hand geben müssen. Das ehrenamtliche Engagement der neuen Fahrerinnen und Fahrer für die Idee „Bürger fahren für Bürger“ gehe einher mit dem Aufwärtstrends bei den Fahrgastzahlen nach weitgehender Aufhebung der Coronamaßnahmen (außer der Maskenpflicht), beleuchtete der Geschäftsführer die derzeit positive Entwicklung.

„Ich möchte meinen Teil zur Veränderung im Mobilitätsverhalten der Menschen beitragen: weg vom Auto, hin zum Fahrrad zum Laufen und zum Öffentlichen Personennahverkehr, also auch zum Bürgerbus“, so Sibylle Arians, laut Mitteilung. Die gebürtige Solingerin lebt seit einem Jahr in Lüdinghausen, weil sie „als Oma in der Familie ihrer Tochter in der Steverstadt aushelfen musste“. Bei LH-Marketing entdeckte sie den Bürgerbusflyer – und der Entschluss, Bürgerbusfahrerin zu werden, war schnell gefasst. Schon nach ihren ersten Probefahrten war sie überzeugt: „Das ist eine ideale Methode, nicht nur meine neue Heimat kennenzulernen, sondern auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen.“

Der Sparkassenangestellte Kurt-Gregor Frömbsdorff sei nach seinem Eintritt ins Rentnerleben von ehemaligen Kollegen „angeworben“ worden, heißt es weiter. „Es macht mir großen Spaß, und zwei Vor- oder Nachmittage im Monat für die Allgemeinheit zu opfern, sollte doch möglich sein“, meint der 67-Jährige.

Die Kommunikation mit den Fahrgästen ist für Manfred Pape eine Motivation, Bürgerbus zu fahren. Dabei ist der schon vor Jahren in Lüdinghausen „hängen gebliebene“ frühere Vertriebsleiter wahrlich nicht arm an Ehrenämtern: Manfred Pape ist als Activity-Beauftragter im Lions Club der Steverstadt tätig, ferner unterstützt er den bundesweit aktiven Senior-Experten-Service (SES) als Ausbildungsbegleiter zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen.

„Als ehemaliger Polizeibeamter kenne ich Lüdinghausen wie meine Westentasche“: Mit diesem Erfahrungsschatz gepaart mit seiner ebenfalls beruflich bedingten Kontaktfreudigkeit scheint Thaddäus Wichmann sozusagen der geborene Bürgerbusfahrer zu sein. Der 61-jährige Pensionär freut sich vor allem auf die vielfältigen Kontakte und Gespräche mit den Fahrgästen. „Älteren Menschen – mit oder ohne eingeschränkter Mobilität – mit meinem Einsatz zu unterstützen, ist für mich ein wichtiger Grund, Bürgerbus zu fahren.“