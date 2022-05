Radler touren flussabwärts

Lüdinghausen

Vielfältige Angebote in Sachen Musik warteten in Lüdinghausen auf die Radler entlang der SteverLandRoute am Sonntag. An unterschiedlichen Stationen wurde die neue Wegstrecke entlang des Flusses eröffnet. Alphornbläser waren ebenso dabei wie Pop- und Dixie-Klänge.

Von Arno Wolf Fischer