Randalierer verwüsten Rosengarten

Der Seppenrader Rosengarten ist ein Anlaufpunkt für Gartenfreunde und alle Generationen. In den vergangenen zwei Jahren sorgen dort allerdings immer mal wieder einige Randalierer für Chaos: Sie zertrampeln Pflanzen, zerbrechen Bierflaschen, zerstören die Sanitäranlagen, verstopfen die Klos und verteilen sogar Fäkalien.

Der Vorsitzende des Seppenrader Heimatvereins und seine Mitstreiter sind ebenso wie die Zuständigen von der Stadt entsetzt. „Mit roher Gewalt“ hätten einige Jugendliche am Osterwochenende erneut im Rosengarten randaliert, berichten Thomas Wehlmann und Ulrike Offermann vom Seppenrader Heimatverein im Gespräch mit der Redaktion. Sie sowie alle anderen Mitglieder seien noch immer entsetzt. Am Donnerstag (20. April) hat der Vereinsvorsitzende nun Anzeige bei der Polizei erstattet.

Diesmal hätten die noch zu ermittelnden Täter einige Toilettendeckel abgetreten, die Klos mit Papier verstopft sowie Fäkalien an den Wänden der Sanitäranlagen und im Musikpavillon verteilt, schildern Wehlmann und Offermann. Bereits in den vergangenen zwei Jahren hat es weitere Vorfälle ähnlicher Art gegeben. Es seien auch schon mal die Pflanzen in den Beeten zertrampelt sowie Bierflaschen zerstört worden. „Das alles ist total sinnfrei, unmöglich und echt eklig“, fasst Offermann kopfschüttelnd zusammen.

Die Kameras, die eben genau aus diesem Grund vor geraumer Zeit installiert worden sind, seien „leider nicht abschreckend genug“, bedauert der Vorsitzende des Heimatvereins. Die Aufnahmen wiederum zeigten, dass es scheinbar immer die gleichen Jugendlichen sind, die den Rosengarten verwüsten.

All das sorgt auch im Rathaus für „Entsetzen und absolutes Unverständnis“, sagt die städtische Pressesprecherin Anja Kleykamp auf Anfrage der Redaktion. Die Verantwortlichen der Stadt haben deshalb mit den Heimatvereinsmitgliedern überlegt, wie sie die Randalierer stoppen können: In Kürze soll ein Drehtor samt Zeitschaltuhr am Haupteingang zum Rosengarten installiert werden. Der Bautrupp der Heimatfreunde kümmert sich laut Wehlmann aktuell um die vorbereitenden Maßnahmen. Das Tor wiederum ist längst bestellt. Sobald es eintrifft, bauen Fachleute es ein.

„Dann ist der Rosengarten nachts dicht“, kündigt der Vereinsvorsitzende an. Künftig werden jeden Abend einige Mitglieder alle Besucher rechtzeitig hinausschicken – damit niemand plötzlich eingesperrt ist, weil sich das Drehtor nicht mehr öffnet. Ein großer personeller wie zeitraubender Aufwand. „Aber anders scheint es nicht zu gehen“, stellt Wehlmann bedröppelt und verärgert zugleich fest.

Nun hoffen er sowie alle Vereinsmitglieder und die Zuständigen von der Stadt, dass die Polizei die Täter ermitteln kann. Und sie entsprechend bestraft werden. Da es sich vermutlich um Heranwachsende handelt, würde in dem Fall das Jugendstrafrecht greifen, erklärt Polizeipressesprecher Sascha Kappel: „Aber erstmal müssen jetzt die Ermittlungen starten.“

Wehlmann glaubt: „Es ist vermutlich schwierig, die Taten nachzuweisen.“ Was die Ordnungshüter ihm jedoch zugesichert haben: „Wenn wir künftig im Rosengarten Verdächtige sehen, sollen wir uns sofort melden“, erzählt Wehlmann. Dann wolle die Polizei direkt einen Streifenwagen schicken, dessen Besatzung proaktiv nach dem Rechten schauen werde.