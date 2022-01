Rathauserweiterung liegt auf Eis

Verwaltung mietet neue Räume an

Lüdinghausen

Im Rathaus ist es eng geworden. Nachdem die Erweiterung von der Politik im Juni vergangenen Jahres auf Eis gelegt wurde, mietet die Stadt jetzt Räumlichkeiten an. Im Verlauf des Februar zieht der Fachbereich 1 – Zentrale Dienste – in ein Gebäude an der Mühlenstraße um.

Von Peter Werth