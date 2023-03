Flotter in den Ruhrpott düsen

Der lange geforderte Halbstundentakt der RB 51 wird kommen, aber es wird noch lange dauern, bis es endlich soweit ist. Nach dem derzeitigen Planungsstand werden sich die Bahnfahrer noch bis 2032 gedulden müssen, bis die Züge zwischen Dortmund und Coesfeld alle 30 Minuten fahren. Dieser Termin wurde jetzt vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM) bekanntgegeben. Hierdurch werden die Fahrgäste deutlich mehr Flexibilität als beim derzeitigen Stundentakt bekommen. In Zeiten, in denen der Klimaschutz in aller Munde ist, soll hierdurch ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, vom Auto auf die Bahn umzusteigen.

