Reise durch die Musik des Barock

Drei Musikerinnen des Musikschulkreises Lüdinghausen nehmen ihr Publikum am 18. September (Sonntag) um 17 Uhr im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen mit auf eine Reise durch die europäische Instrumentalmusik des 17. und frühen 18. Jahrhunderts. Die Komponisten Schmelzer, Rognoni, Sweelinck und Mealli kommen in ihren Stücken für Violine/Violone und Basso Continuo zu Gehör. Dabei werden Lisa Schäfer am Cembalo sowie Barbara Post am Bass die musikalische Begleitung für die Violinistin Siv Thomassen bilden, kündigt der Musikschulkreis an.

Musikerinnen mit internationaler Erfahrung

Die in Bremen lebende Barockviolinistin Siv Thomassen begann ihre musikalische Ausbildung mit der modernen Geige an der Griegakademie in Bergen, Norwegen. Später konzentrierte sie sich auf die Barockgeige und absolvierte ein Studium in historischer Aufführungspraxis am Trinity College London. Sie organisiert mit anderen Musikern das Ensemble Nivalis Barokk in Norwegen, das sich sowohl auf barocke als auch auf zeitgenössische Musik spezialisiert hat.

Barbara Post studierte zunächst Kontrabass an der Musikhochschule Karlsruhe bei Prof. Wolfgang Güttler. An der Musikschule Lüdinghausen unterrichtet sie seit 2010 Kontrabass und E-Bass und hat das Alte Musik Ensemble der Musikschule mitbegründet. Außer in Lüdinghausen unterrichtet sie noch an anderen Musikschulen und tritt mit sowohl nationalen als auch internationalen Orchestern auf.

Lisa Schäfer interessierte sich schon früh für das Cembalo und begann ihre Ausbildung 2008 als Jungstudierende bei Prof. Gregor Hollmann an der Musikakademie Kassel. Ihr künstlerisches Wirken korrespondiert mit großem Interesse im Bereich der musikpädagogischen Vermittlung. Hier engagiert sie sich als Dozentin an der Musikhochschule Münster sowie als Lehrkraft für Tasteninstrumente an den Musikschulen Ochtrup und Lüdinghausen.

Konzert beim Stadtfest

Die drei Musikerinnen bilden zusammen das „Barock-Trio“, das die musikalische Landschaft des Stadtfestes um Musik aus der Barock-Zeit erweitert und bereichert.

Karten gibt es zum Preis von 15 Euro (ermäßigt zehn Euro) im Vorverkauf bei der Musikschulverwaltung. Schüler der Musikschule haben freien Eintritt. Weitere Infos: www.musikschulkreis.de/foerderverein.