Reisegutschein ist der Hauptgewinn

Seit Mitte November sind die Lose für die große Weihnachtsverlosung von Lüdinghausen Marketing bei vielen teilnehmenden Händlern und Institutionen in der Stadt erhältlich. Traditionell findet die Ermittlung der Gewinner auf dem Adventsmarkts statt. Aufgrund der Absage der Veranstaltung kann die Ziehung der Gewinner nicht auf der großen Bühne an der Felizitaskirche durchgeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Verlosung wird nun bis zum 18. Dezember (Samstag) verlängert. Bis zu diesem Zeitpunkt gibt es die Lose bei den teilnehmenden Institutionen, Dienstleistern und Händlern in Lüdinghausen. Wer noch auf der Suche nach einem Nikolaus- oder Wichtelgeschenk ist, kann die Lose zum Preis von einem Euro bei Lüdinghausen Marketing, Borg 4, erwerben. Die Ziehung der Gewinner findet dann am 18. Dezember statt. Die Ausgabe der Gewinne erfolgt bis Ende Januar 2022 gegen Vorlage der Losabschnitte bei Lüdinghausen Marketing.

Hauptgewinn ist in diesem Jahr ein Reise-Gutschein im Wert von 1000 Euro, der vom Lückertz Reisebüro und von Lüdinghausen Marketing zur Verfügung gestellt wird. Außerdem gibt es zahlreiche Sachpreise und Gutscheine zu gewinnen. Diese wurden gestiftet von örtlichen Unternehmen und Gewerbetreibenden.