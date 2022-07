Rinder rennen vor Zug

Unfall auf Bahnstrecke in Ondrup

Seppenrade

Kein schöner Anblick bot sich den Einsatzkräften, die in der Nacht zu Freitag zu einem Unfall an der Bahnstrecke Dortmund-Lüdinghausen-Enschede gerufen wurden: In der Bauerschaft Ondrup erfasste eine Regionalbahn mehrere Rinder. Mit fatalen Folgen für die Tiere.

-awi-