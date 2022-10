Rivalität wird tödlicher Ernst

Gemeinsam mit 60 Laiendarstellern hat der junge Filmemacher Piet Mundry den Lüdinghausen-Krimi „Entropia“ in der Steverstadt gedreht. Wie es gelungen ist, die düstere Lokalgeschichte zum Leben zu erwecken, kann am 28. Oktober (Freitag) bei der Premiere im CineMotion in Augenschein genommen werden.

Mörderische Spannung vor bekannter Kulisse kennen die meisten Lüdinghauser vor allem aus den beliebten Münster-Tatorten. Dem Wirken des jungen Filmemachers Piet Mundry und zahlreichen Laiendarstellern ist es nun zu verdanken, dass die Steverstadt selbst zum cineastischen Angelpunkt eines echten Lokaldramas wird. Klar, dass das „CineMotion“ von Kinoleiter Steffen Wietek für den Titel „Entropia“ seine großen Leinwände zur Verfügung stellt.

Ein großes Poster an der Wand des Kinogebäudes kündigt schon jetzt den Filmstart in weniger als zwei Wochen an. Eine gigantische Vorschau auf den Lüdinghausen-Thriller, die Piet Mundry gemeinsam mit Darstellern und Crew am Samstag in Augenschein nahm. Selbst das Filmplakat ist „Lüdinghausen pur“: Gestaltet hat es der Künstler Alfred Gockel. „Es war toll, Piet über zwei Jahre zu begleiten“, blickte Darsteller Ray Nottenkämper auf die Arbeit mit dem 18-jährigen Filmemacher zurück. Für die Handlung seines Thrillers hat sich Mundry dabei eine ambitionierte Zeitspanne vorgenommen, die bis ins Jahr 1972 zurückreicht.

Viele kreative Tricks

„Diese Szenen sind in Schwarz-weiß gedreht“, verrät der Filmemacher schon jetzt einen der vielen kreativen Tricks, die die Arbeit der 60 lokalen Laienschauspieler untermalen. Die Drehorte reichten dabei von den Burgen bis zu Mundrys eigener Schule, dem Gymnasium Canisianum. „Eine Rivalität wird Jahrzehnte später fortgeführt“, fasst Mundry den Handlungsfaden zusammen, der mit Streitereien auf dem Schulhof beginnt und im heutigen Lüdinghausen zum tödlichen Ernst wird. Frank Kampmann zieht in der Rolle von Charles nach dem Tod seiner Eltern wieder in seine Heimatstadt zurück. Dabei trifft er neben seiner alten Freundin Rosi, gespielt von Greta Prager, auch auf seinen alten Feind Collin, dessen Rolle Wolfgang Borgers übernimmt. In der Liebe wie in der Feindschaft gilt: „Man sieht sich immer zwei Mal im Leben.“ Wie es Mundry, seiner Produktionsfirma „Cup of Pictures“ und den Darstellern gelungen ist die düstere Lokalgeschichte zum Leben zu erwecken, kann schon am 28. Oktober (Freitag) um 19.30 Uhr bei der Premiere im CineMotion in Augenschein genommen werden.