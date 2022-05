Roboter lösen Müll-Probleme

Programmiere einen Roboter so, dass er Müll abholt und zum Recyclinghof fährt. Solche und ähnliche Aufgaben mussten

David Kortstiege und Melvin Rottmann, beides Schüler der Sekundarschule Lüdinghausen, im Rahmen eines Robotik-Wettbewerbs des Kreises Coesfeld lösen. Gemeinsam mit ihrem Teamcoach Marcus Kunz belegten sie laut einer Mitteilung der Schule dort den vierten Platz. Insgesamt nahmen sieben Teams von fünf Schulen teil. Der erste Platz ging an die „3,2,1 – minds“ des privaten Gymnasiums Schloss Buldern.

Unter dem Motto „Re*use, Re*duce, Re*cycle – aus alt mach neu“ galt es für die die Schüler bestimmte Aufgaben zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und zum Recycling lösen. Die beiden Lüdinghauser mussten etwa ein geeignetes Robotermodell bauen und dafür die passenden Sensoren einsetzen. Dann galt es die Fahrtwege und Abläufe auf einem großes Modell eines Recyclinghofs exakt zu programmieren.

Müll abholen und wegbringen

Bei einer Aufgabe ging es zum Beispiel darum alte ineffiziente Glühbirnen aus dem Hausbereich zu holen und zum Wertstoffhof zu bringen. Auf dem Rückweg wurden dann im Haus LED-Leuchten abgeliefert.

Der Wettbewerb fand in diesem Jahr zum ersten Mal in Dülmen statt. Organisiert wurde er vom zdi-Netzwerk (Zukunft durch Innovation.NRW) des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld. Dieses verfolgt das Ziel, den naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchs in NRW zu fördern. Es gebe viele Akteure im Kreis Coesfeld, die sich der Bildung von Kinder- und Jugendlichen in den Mint-Fächern verschrieben haben, sagt die Schule. Das zdi-Netzwerke bilde die Schnittstelle zwischen Schulen, Hochschulen und Unternehmen der Region. Kinder und Jugendliche sollen so früh für Mint-Themen begeistert und ihr Interesse daran geweckt und gestärkt werden.

David Kortstiege und Melvin Rottmann möchten im nächsten Jahr wieder teilnehmen, mit dem Ziel mindestens unter die ersten Drei zu kommen. Mit den anderen Teams haben sie sich laut der Schule ausgetauscht und viele neue Ideen entwickelt.