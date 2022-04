Rolle und Leid der Mütter thematisiert

Erneut haben sich am vergangenen Sonntag Bewegte, Betroffene und Interessierte auf dem Marktplatz zur Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine eingefunden.

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine hat der

Die Einladung zu dieser Mahnwache gibt es seit nunmehr sechs Wochen und ist eine Initiative von Andrea Sauer und Susanne Bodenstedt aus dem Chor „parlar cantando“ in Lüdinghausen, heißt es in einer Pressenotiz der Veranstalter.

Thematisiert worden sei erneut das übergreifende Thema Umgang mit und dem Verlust der Wahrheit in Kriegszeiten durch den Einfluss von Despoten und Machthabern. Mit Bezug auf die aktuellsten Kriegsereignisse in der Ukraine sei diesmal insbesondere die „Rolle und Leid der Mütter“ in den Fokus genommen worden. Dazu seien ausgewählte Texte, Gedichte und Lieder eindringlich vorgetragen worden, um auf diese Weise neue Blickwinkel und intensive Denkanstöße zu liefern.

Fixer Mahnwachen-Termin ruht vorerst

Darüber hinaus waren ausgewählte Liedtexte zum Mitsingen, wie immer bei diesen Mahnwachen, ein verbindender und wesentlicher Bestandteil des Programms. Wegen der bevorstehenden Feiertage und weiterer Verpflichtungen möchten die Veranstalter zunächst diesen bislang fixen Mahnwachen-Termin ruhen lassen und später erneut aufnehmen. Hierzu werden die neuen Termine noch bekannt gegeben. Es sei denn – und dies wäre der größte Wunsch aller –, die kriegerischen Ereignisse in der Ukra­ine wären bis dahin beigelegt. Ausdrücklich bedankten sich die Veranstalterinnen bei allen bisherigen Unterstützern und Besuchern – ohne die es diese Aktion in dieser Form nicht gegeben hätte.