„Da sind wir wieder und wir möchten feiern ohne Wenn und Aber“, leitete Präsident Markus Wittkemper die Rosenmontagssitzung ein und machte sofort klar, was bis zum späten Abend noch weit über das Zelt am Festplatz in Seppenrade hinaus zu hören war: Musik, Tanz, Klatschen und gute Laune.

Dass das Rosendorf feiern kann, steht außer Frage und die Karnevalsgesellschaft „Stabil daobi“ stellte am Rosenmontag nach langer Pause unter Beweis, dass sie zur absoluten Oberklasse auf dem Berg gehören. „Da sind wir wieder und wir möchten feiern ohne Wenn und Aber“, leitete Präsident Markus Wittkemper die Rosenmontagssitzung ein und machte sofort klar, was bis zum späten Abend noch weit über das Zelt am Festplatz hinaus zu hören war: Musik, Tanz, Klatschen und gute Laune. Das erste Mal explodierte die Stimmung, als die Ambossfunken mit ihrem Gardetanz die Bühne zum Beben brachten.

Eine Darbietung, die natürlich nach einer Zugabe verlangte. Dass auch das Kinderprinzenpaar voll in der närrischen Zeit angekommen war, machte Prinzessin Eva Hölker deutlich: „Bei Tanz, Musik, Bier und Wein kommt Stimmung auf. So soll es sein.“ Gemeinsam mit Prinz Erik Tintrup und den Funken Luisa Niewind und Emma Hartweg bildet sie den 54. Hofstaat von „Stabil daobi“.

Rosenmontag im Rosendorf Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer Rosenmontag im Rosendorf Foto: Arno Wolf Fischer

„Völlig losgelöst“ ging es hinaus ins Weltall

Die Büttenrede übernahm Michael Becker und machte sofort klar, wie sich die Zeit ohne Zeltfeiern für die Narren angefühlt hatte: „Es war grausam.“ Im Zentrum seiner Rede stand das Konzept der Hochzeit und auch das goldene Jubiläum der „Hochzeit“ von Lüdinghausen und Seppenrade. „Lüdinghausen hatte damals ja nicht viel zu bieten“, gab es einen Seitenhieb mit Augenzwinkern in Richtung der „Talbewohner“.

„Captain Comedy“ Michael Eller brachte mit Geschichten vom Kreuzfahrtschiff die nächste Ladung Humor ins Zelt, bevor die Tetekumer Funken eine kreative Tanznummer präsentierten. „Völlig losgelöst“ ging es hinaus ins Weltall: inklusive Raumanzug und Sternenoutfit. Hits aus dem Ruhrgebiet performte Hausmeister Machulke und brachte den bis auf den letzten Platz gefüllten Saal zum Klatschen und Schunkeln. Großes Finale war der zweite Auftritt der Ambossfunken. Dieses Mal als „Amboss-Air“. So ging es vom Tanz in Stewardessenuniform zum Bierkönig und sogar in die Alpen: Natürlich mit schnellem Outfitwechsel. Für die musikalische Begleitung sorgte neben der Band „Motion“ auch „DeneeZe“, denn nach dem Nachmittagsprogramm stand natürlich noch die „Kehrausfete“ an.