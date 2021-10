Rot signalisiert Gefahr

Eine Entscheidung mit Signalwirkung sei es, waren sich die Politiker im Umweltausschuss einig: Aus der Steverstraße wird die erste Fahrradstraße in Lüdinghausen. Nur um die farbliche Ausgestaltung der Fahrbahn gab es einen Dissens.

Derzeit bestimmen Baufahrzeuge das Bild auf der Steverstraße. Sie wird komplett umgekrempelt. Im Zuge dieser Maßnahme soll diese innerstädtische Verkehrsader zur Fahrradstraße umgestaltet werden. Die Bedingungen, unter denen dies geschehen kann, erläuterte Dr. Lothar Bondzio vom Büro Brilon - Bondzio - Weiser am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität. Ausgewiesen als Fahrradstraße soll der Bereich zwischen der Einmündung der Straße Hinterm Hagen bis zum Abzweig Borg in Höhe des Rathauses.