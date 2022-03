Roter Sessel wird zum heißen Stuhl

Inzwischen haben Sandra Sonnenberger, Fachleitung Ambulant Betreutes Wohnen, und Alfons Wecker, Beiratsvorsitzender der vom Sozialwerk betreuten Menschen im Kreis Coesfeld, schon Erfahrung bei der Vorbereitung von Wahlveranstaltungen. Bereits vor der Kommunalwahl vor zwei Jahren und zu der Bundestagswahl im September 2021 haben sie mit einem kleinen Team dafür gesorgt, dass die beiden Bürgermeister-Kandidaten sowie die Bewerber um ein Bundestagsmandat sich den Fragen von Menschen mit Behinderung stellten. Denn schließlich bestehe seit dem 1. Juli 2019 für Menschen mit Behinderung bundesweit das Wahlrecht, unterstreicht Sonnenberger.

Im Vorfeld der Landtagswahl in NRW am 15. Mai soll dieses Format erneut aufgegriffen werden. „Wir haben alle Kandidaten an Bord“, berichtete Wecker beim Treffen der Vorbereitungsgruppe am Mittwochabend. „Ich habe sie einfach angefragt und alle haben zugesagt.“ Alle, das sind: Dietmar Panske (CDU) und Sozialdemokrat André Stinka, die beide bereits im Landtag sitzen, Sabine Schäfer (FDP), Dennis Sonne (Grüne) und Klaus Stegemann (Linke). Sonnenberger freut sich zudem, dass mit Eike Jansen und Cornelia Lünebrink Caritas-Vertreter mit im Boot des Vorbereitungsteams sind.

Fünf Kandidaten stellen sich

Anders als bei den bisherigen Veranstaltungen werden die Kandidaten nicht an einem Tag Rede und Antwort stehen, sondern jeweils an einem gesonderten Termin auf dem roten Sessel in den Räumen des Sozialwerks St. Georg am Ostwall Platz nehmen. Den Auftakt dieser „Wohnzimmer-Gespräche“ macht Dennis Sonne am 26. April, am 28. April folgt Sabine Schäfer, am 3. Mai kommt Dietmar Panske, am 10. Mai Klaus Stegemann. Der Auftritt von An­dré Stinka ist für den 12. Mai terminiert. Beginnen sollen die Veranstaltungen um 18 Uhr und etwa zwei Stunden dauern. Den Ablauf stellen sich die Organisatoren als „lockere Gesprächsrunde“ vor, so Wecker. Thematisch könnte sich das Ganze unter anderem an Fragen zu Inklusion, zu bezahlbarem Wohnraum, aber auch zur derzeitigen „Explosion der Lebenshaltungskosten“ orientieren. Eine Anmeldemöglichkeit für diese Abende werde möglichst zeitnah bekannt gegeben, sagte Wecker.

Veranstaltung am 5. Mai auf dem Marktplatz

Das Sozialwerk St. Georg plant allerdings noch eine weitere Veranstaltung. Zum „Europäischen Protesttag zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderung“ am 5. Mai von 16 bis 18 Uhr findet auf dem Marktplatz eine besondere Aktion statt. Dafür habe bereits Bürgermeister Ansgar Mertens seine Teilnahme zugesagt, betonte Wecker. Weitere Kooperationspartner – wie etwa die Caritas – seien angefragt worden. Musik, Kunstaktionen, unter anderem mit der Künstlerin Cosmea Maathai – sowie verschiedene Infostände sollen den Rahmen der Veranstaltung bilden.