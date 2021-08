Rudolf Innig lässt Händel und Mendelssohn erklingen

Der renommierte Organist Rudolf Innig gestaltet am 29. August einen Konzertabend in der Pfarrkirche St. Felizitas.

Zum „Jahr der Orgel“ findet am 29. August (Sonntag) in der Pfarrkirche St. Felizitas ein weiteres Konzert statt. Rudolf Innig aus Bielefeld, der in Lüdinghausen seit vielen Jahren gerngesehener Gast ist, wird auf der großen Führer-Orgel Werke unter anderem von Georg Friedrich Händel, Felix Mendelssohn Bartholdy und César Franck spielen. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende für die Kirchenmusik in St. Felizitas gebeten, heißt es in der Ankündigung.

Rudolf Innig studierte Orgel und Klavier, Kirchen– und Schulmusik sowie Musikwissenschaft in Detmold, Köln und Paris. Zu seinen Lehrern zählen Gaston Litaize, Michael Schneider (Orgel), Hans-Martin Theopold und Friedrich Wilhelm Schnurr (Klavier) sowie Arno Forchert (Musikwissenschaft). Er war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und Preisträger verschiedener Wettbewerbe im Fach Orgel. Seine zahlreichen CD-Einspielungen mit sämtlichen Orgelwerken von Johannes Brahms, Samuel Barber, Franz Lachner, Felix Mendelssohn, Olivier Messiaen, Felix Nowowiejski, Horatio Parker, Josef Gabriel Rheinberger und Robert Schumann wurden mit mehreren internationalen Schallplattenpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik, dem Cannes-Classical-Award und dem Echo-Klassik-Preis.

Konzerte führten ihn in dieser Zeit in viele bedeutende Kirchen und Konzertsäle, wie die Dome in Berlin, Osnabrück und Schleswig, die Konstantins-Basilika Trier, das Hill-Auditorium in Ann Arbor, die Methuen-Memorial-Hall (USA), die Philharmonie Danzig und die Rudolf-Oetker-Halle, wo er 2016 und 2018 zusammen mit den Bielefelder Philharmonikern konzertierte.

Hinweis: Es wird auf die aktuelle Corona-Schutzverordnung NRW verwiesen. Der Einlass ist nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen zulässig. Die besondere Rückverfolgbarkeit wird durch einen zugewiesenen Sitzplatz sichergestellt.