Rüsselkäfer mag junges Nadelholz

Lüdinghausen

Nach dem Borkenkäfer kommt der Rüsselkäfer. Noch hat der Schädling in Lüdinghausen kein Unwesen getrieben, wie Förster Maximilian Martens vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW berichtet. Er erklärt, was der große braune Rüsselkäfer in den Wäldern anrichtet und wie sich einem Befall vorbeugen lässt.

Von Heidrun Riese