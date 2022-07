Belagerung der Burg Vischering zieht Mittelalter-Fans an

Zahlreiche Mittelalter-Fans kamen am Samstag und Sonntag zum Burggelände und tauchten in eine ganz andere Welt ein. Händler boten ihre Öle, Gewürze, Kunsthandwerk feil oder ließen sich die kleinen Besucher am Bogenschießen versuchen. Auch eine Modenschau stand auf dem Programm.

Jens hat seinen Helm heruntergeklappt und hebt sein Schwert. Immer wieder versucht er, seinen Gegner empfindlich zu treffen. Links und rechts von ihm fallen seine Kameraden und legen sich auf den Boden – die gegnerischen Ritter sind zu stark. Mehrmals wird Jens an diesem Nachmittag in voller Montur den Zuschauern beim Schaukampf zeigen, wie im Mittelalter gekämpft wurde. Die Kämpfe an beiden Tagen sind ohne Zweifel die Highlights der zwölften Burgbelagerung an der Burg Vischering in Lüdinghausen.