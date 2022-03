Saison beginnt am 5. April

Sportlicher Höhepunkt soll der Münsterland-Giro am 3. Oktober werden. Aber auch sonst haben sich die Radsportfreunde Seppenrade für 2022 eine Menge vorgenommen.

Das zweite Jahr in Folge war das Vereinsleben der Radsportfreunde Seppenrade von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen betroffen. Radsport konnte nur begrenzt betrieben werden, wie auf der Mitgliederversammlung im Hotel „Mutter Siepe“ am Mittwochabend zu hören war.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Thomas van der Graaf legte Andreas Kipp der Versammlung den Kassenbericht vor. Mit Beginn des Jahres zählt der Verein 49 Mitglieder. Dem Bericht der Kassenprüfer folgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Titelverteidiger mit 15300 Kilometern

Der 2. Vorsitzende, Bernd Breuer, ließ das Jahr 2021 noch einmal Revue passieren. Der Saisonstart musste aufgrund von Corona von April auf den 25. Mai verschoben werden. Beim „Stadtradeln“ fuhren 27 Radsportfreunde mit 15300 Kilometern auf den ersten Platz. Zum zweiten Mal musste die Mehrtagesfahrt nach Spenge verschoben werden. Sie soll nun 2022 nachgeholt werden. Als Ersatz für die Vereinsfahrt nach Winterswijk wurde eine 150 Kilometerrunde von Lutum bis Burgsteinfurt und zurück nach Seppenrade gefahren. Die Jahresabschlussfahrt führte mit Straßenrädern und den Partnern zum Bogenschießplatz nach Nordkirchen. Die Teilnahme an den Radtourenfahrten und dem Münsterland-Giro war 2021 sehr gering.

Bei den Vorstandswahlen wurden Bernd Breuer als 2. Vorsitzender und Ulla van der Graaf als Schriftführerin in ihren Ämtern bestätigt.

Höhere Trainingsbeteiligung erwünscht

Der Start in die Saison 2022 ist für den 5. April geplant. Die Trainingszeiten bleiben wie gewohnt. Der Vorstand hofft aber auf eine größere Beteiligung. Am 14. Mai geht es nach Winterswijk, und vom 1. bis 21. Mai soll beim „Stadtradeln“ der Titel verteidigt werden. Vom 16. bis 19. Juni startet die Mehrtagesfahrt nach Spenge. Eine zweite Vereinsfahrt ist für den 27. August und die Saisonabschlussfahrt für den 1. Oktober terminiert, wobei die Ziele noch nicht feststehen. Als sportliche Höhepunkte stehen am 3. Oktober der Münsterland-Giro auf dem Programm sowie einige Radtourenfahrten der Nachbarvereine.