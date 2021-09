Diskussion im Bauausschuss: Satteldach krönt die Wunschliste

Projekt Drogeriemarkt in Seppenrade

Lüdinghausen

Das Projekt, in Seppenrade einen Drogeriemarkt sowie Wohnen für pflegebedürftige Menschen zu realisieren, stieß am Dienstagabend im Bauausschuss für ungeteilte Zustimmung. Bedenken äußerten die Kommunalpolitiker lediglich in Sachen Massivität des Baukörpers. Statt eines Flach- wünschten sie sich ein Satteldach.

Von Peter Werth