„Schlag auf Schlag“ mit Klaus Lage

Klaus Lage punktete bei seinem Auftritt im Zirkuszelt am Hüwel nicht nur mit seinen bekannten Hits wie „Schlag auf Schlag“, „Monopoly“ oder „Und es hat Zoom gemacht“, sondern auch mit neueren Stücken. begleitet von seinem Pianisten Bo Heart riss er sein Publikum zu Begeisterungsstürmen hin.

Tosenden Applaus gab es am Samstag im Zirkuszelt am Hüwel für Klaus Lage und seinen begleitenden Pianisten Bo Heart.

Das vom Bund geförderte Programm Kulturzeit der Stadt Lüdinghausen feierte am Samstagabend sein Finale mit prominenter Besetzung. Zunächst jedoch stellte Bürgermeister Ansgar Mertens fest, dass nun der letzte Vorhang für dieses Jahr falle. Als dann die ersten Töne erklangen, gab es kein Halten mehr. Klaus Lage und sein langjähriger Weggefährte und virtuose Pianist Bo Heart benötigten nur Sekunden, um das Publikum im vollbesetzten Zirkuszelt am Hüwel mitzureißen. Sie spielten mit dem Publikum „Monopoly“ und es kamen „Schlag auf Schlag Faust auf Faust“ und neue Stücke seiner jüngsten CDs.

Worauf alle warteten: „Tausend mal berührt . . .“ Da tobte ein Orkan durch das Zelt. Klaus Lage hatte schon fast Mühe, sich gegen das mitsingende Publikum durchzusetzen. Und dann „hat es Zoom gemacht“. Nicht enden wollender Applaus und Begeisterungsrufe erforderten natürlich Zugaben, die ebenso frenetisch gefeiert wurden. Ein außergewöhnlicher Abend, den Beate Barth und ihr Team vorbereitet hatten.

Die Besucher im Zirkuszelt erlebten einen Klaus Lage, der 37 Jahre nach seinem Kulthit nichts von seiner Kraft eingebüßt hat. „Im Gegenteil“, war sich ein Besucher sicher, „er ist in die Jahre gekommen wie ein viele Jahre in einem Eichenfass gereifter Whisky, der erst heute seine volle Blüte entfaltet.“ Alle waren sich einig: Das war ein Abend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Mertens bedankte sich zudem „ für das enorme Engagement des Teams mit Beate Barth, Martina Götsch, Theresa Südfeld und Stefan Wiemann.

Einige Konzertbesucher indes, so hatte es zumindest den Anschein, verwechselten das Geschehen mit einem Schützenfest und machten lautstark auf sich aufmerksam. Ein Umstand, der nicht nur den Lage-Fans missfiel, sondern auch den Veranstaltern. „Wir haben uns bemüht, Ruhe ins Zelt zu bringen“, betonte Barth. Zudem verwies sie darauf, dass beim Einlass die 2G-Regel strikt kontrolliert worden sei.