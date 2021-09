Schlamm könnte Ursache für Entensterben sein

Lüdinghausen

Das Entensterben in der Außengräfte der Burg Vischering in Lüdinghausen in den vergangenen beiden Sommermonaten beschäftigte am Mittwochabend den Umweltausschuss des Kreises. Die Grünen warfen den Verantwortlichen vor, „nicht genau hingeschaut“ zu haben.

Von Viola ter Horst