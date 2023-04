Schlange sorgt für Aufregung

Da staunten und erschraken die Kinder, als sie während eines Besuchs im Biologischen Zentrum in Lüdinghausen plötzlich eine Schlange entdeckten. Um das Tier einzufangen, rückten die Feuerwehrkameraden an.

Zu einem tierischen Einsatz rückten jetzt die Kräfte des Löschzuges Lüdinghausen aus: Während des Besuchs einer Kindergruppe im Biologischen Zentrum staunten die Kleinen nicht schlecht, als sie plötzlich eine Schlange entdeckten. Die Brandschützer identifizierten eine Kornnatter – und somit eine nicht giftige und nicht heimische Art.

Sorgsam wurde die Schlange unter den neugierigen Blicken der Kids abtransportiert. Jetzt befindet sie sich in einer speziellen Einrichtung in Coesfeld, heißt es in einer Pressenotiz der Feuerwehr.