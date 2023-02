Schmausen gegen Spenden

Weil sie den Menschen in der vom Erdbeben betroffenen Region in der Türkei helfen möchten, haben sie eine Aktion gestartet: Bis Ende Februar verkaufen allerhand Ehrenamtliche am türkisch-islamischen Gemeindezentrum landestypische Leckereien.

Alle packen mit an: Am türkisch-islamischen Gemeindezentrum läuft bis Ende Februar jeweils freitags und samstags eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei. Mitorganisator Memiş Ala (hinten) ist inzwischen vor Ort, um beim Retten und Aufräumen zu helfen.

Das Erdbeben in der Türkei hat auch in Lüdinghausen für Bestürzung und Mitgefühl gesorgt. Dass die schrecklichen Ereignisse allerhand Steverstädter zum Handeln und Helfen veranlassen, macht die Spendenaktion am türkisch-islamischen Gemeindezentrum an der Olfener Straße deutlich. „Jede Hand packt an. Und alle tun, was sie können“, sagte Gemeindemitglied Memiş Ala, während er seinen Blick über den Hof schweifen ließ, der am Samstag von Helfern und jeder Menge Leckereien gefüllt war. Eines ist ihm besonders wichtig: „Das ist alles Eigeninitiative und kommt aus dem Herzen heraus.“ So bereiteten die Frauen zu Hause Essen zu, dessen Verkauf den Erdbebenopfern zugutekommt. Und sogar Köfte-Spieße wurden vor Ort gegrillt.