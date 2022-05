Schnäppchenjäger unterwegs

Dass die Lüdinghauser Altstadt an den Markttagen von Leben erfüllt ist, gehört zum Alltag in der Steverstadt. Besuchergruppen, die vom Höckenkamp bis nach Seppenrade durch sämtliche Wohngebiete schlendern, waren bis zum vergangen Jahr allerdings eher eine Seltenheit. Der zweite Stadtflohmarkt am Samstag bot dafür allerdings wieder viele gute Gründe. Aus der Not heraus war die Idee im vergangenen Corona-Jahr entstanden. Schnell hatte sich aber herausgestellt, dass das Konzept des Flohmarkts vor der Haustür sowohl in der Bürgerschaft als auch bei Schnäppchenjägern außerordentlich gut ankommt.

