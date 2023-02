Schnelle Hilfe gefordert

Schnell und unbürokratisch sollen nach den Worten der Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Visa für Menschen im türkisch-syrischen Erdbebengebiet vergeben werden. Doch die Realität sehe anders aus: „Wir wollen unsere Familie aus der Türkei rausholen“, sagen Julia und Kubilay Kodas. Doch bisher werden sie an allen Stellen ausgebremst, vom Auswärtigen Amt in Berlin bis zur Botschaft in Ankara. „Der Bund weckt Erwartungen und lässt die Menschen im Stich“, kritisiert der Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann (CDU) laut seiner eigenen Darstellung in einer Mitteilung.

Der Innenpolitiker habe mit Ratsherr Bernhard Möllmann (CDU) Familie Kodas in Lüdinghausen besucht. Was er zu hören bekam, ärgere ihn: „Frau Faeser sollte erklären, was sie unter unbürokratischer Hilfe versteht. Einer Krise kann ich nicht mit 08/15-Verwaltungshandeln begegnen“, sagt Henrichmann. Genau das erlebe die Familie. „Die Behörden bis zur kommunalen Ebene haben offenbar keine klare Vorgaben bekommen, wie sie mit Erdbebenopfern umgehen sollen, die ihre zerstörte Heimat verlassen müssen.“

Post ins Katastrophengebiet

Die Hürden auf dem Weg nach Lüdinghausen seien hoch für die Schwiegereltern und die Schwägerin von Julia Kodas, die alles verloren haben. Der 75-jährige Vater von Kubilay Kodas sei an Demenz erkrankt. Ohne Reisepass, kein Visum, heiße es von Ämtern und Ministerien, mit denen Julia Kodas gesprochen habe. „Die Pässe liegen aber in den Trümmern.“ Für die Visaanträge muss sie eine Verpflichtungserklärung abgeben, mit der sie für die Angehörigen bürgt. „Diese soll ich im Original in die Türkei schicken“, erklärt sie. In den Dörfern der Erdbebenregion werde allerdings keine Post zugestellt. Selbst wenn alles gut geht, wisse Julia Kodas nicht, wie die betagten Schwiegereltern ins 600 Kilometer entfernte Ankara gelangen sollen, um Visa zu beantragen.

„ »Wenn ich schnelle Verfahren verspreche, muss ich auch schnelle Verfahren ermöglichen« “ Marc Henrichmann (CDU)

Julia Kodas und ihr Mann würden sich sofort in einen Transporter setzen und die Verwandten aus ihrem 100 Einwohner-Dorf holen, wo sie bei Frost in Zelten schlafen. Stattdessen fühlten sie sich hilflos. Vor Ort gebe es keine Medikamente für den kranken Vater, Hilfe der Türkei für das von Aleviten bewohnte Dorf komme kaum an.

Kritik an Zuwanderungspolitik

„Wenn ich schnelle Verfahren verspreche, muss ich auch schnelle Verfahren ermöglichen“, sagt Henrichmann und erklärt, er werde sich ans Innen- und an das Außenministerium wenden. Warum reiche in dieser Ausnahmesituation nicht der Personalausweis für einen vorläufigen Aufenthalt, um dann in einem türkischen Konsulat einen Reisepass beantragen zu können?, frage er sich. „Die Angst vor einem Missbrauch der Regelungen ist offenbar groß.“ Doch warum die Ampel, die die Augen vor irregulärer Zuwanderung aus seiner Sicht eher verschließe, ausgerechnet hier so genau hinschaue, könne er nicht nachvollziehen, heißt es aus seinem Büro abschließend.