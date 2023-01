„Schnitzeljagd“ zum Thema Medien

Fünftklässler der Sekundarschule begaben sich in dieser Woche auf Erkundungstour durch die Stadtbücherei. Im Rahmen einer „Schnitzeljagd“ erfuhren sie viel zum Thema Ausleihe, Bestand und Nutzungsmöglichkeiten.

Sekundarschüler in der Stadtbücherei

Ben Eilers (v.r.), Luna Stollbrock, Logan Windmüller und Joe Rohne aus der Klasse 5 d der Sekundarschule legten sich bei der „Schnitzeljagd“ in der Stadtbücherei

Wie viele DVDs gibt es in der Stadtbücherei St. Felizitas? Diese und eine ganze Reihe weitere Fragen warteten bei der „Schnitzeljagd“ für die Fünftklässler der Sekundarschule – insgesamt über 100 Kinder – in dieser Woche auf ihre Beantwortung. Am Donnerstag waren die Mädchen und Jungen der Klasse 5 d dort unterwegs. Zu ihnen gehörten auch Luna Stollbrock, Ben Eilers, Logan Windmüller und Joe Rohne. Die Vier zerbrachen sich dann auch den Kopf, wie viele DVDs es denn wohl zur Ausleihe gibt. Ihre Schätzung lag im hohen fünfstelligen Bereich.