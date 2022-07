„Für viele ist die Wärme das Höchste der Sommergefühle. Für andere allerdings sind Temperaturen jenseits der 30 Grad eine Qual“, sagt Dr. Marcus Ullmann, Chefarzt der Geriatrie im St. Marien-Hospital Lüdinghausen und stellvertretender Ärztlicher Direktor. In den kommenden Tagen wird es in ganz Deutschland enorm heiß. Nächste Woche können die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lokal sogar die 35 Grad-Marke erreichen.

„Die große Hitze kann manchmal sogar gefährlich werden“, erklärt Dr. Ullmann in einer Pressenotiz. „Schon ab 30 Grad Celsius steigt das Sterberisiko, da die heißen Sommertage gerade den älteren Menschen ziemlich zu schaffen machen. Das kann zu ernsten gesundheitlichen Problemen führen, denn extreme Hitze kann das Herz-Kreislaufsystem und insbesondere den Flüssigkeitshaushalt negativ beeinflussen.“

Irrglaube und Tatsachen zum Verhalten bei Hitze Bei Sommerhitze gibt es einige gut gemeinte Ratschläge zum Verhalten bei heißem Wetter. Ein Faktencheck: Foto: dpa <strong>Behauptung: Eiskalte Getränke kühlen den Körper ab</strong><br><strong>Bewertung:</strong> Falsch<br><strong>Fakten:</strong> Viele sehnen sich bei heißen Temperaturen nach einem Glas Eistee oder dem Eiskaffee, dabei haben die kühlen Getränke eher einen gegenteiligen Effekt: Der Körper produziert dann zusätzlich Wärme, um den Temperatursturz auszugleichen, und wir schwitzen noch mehr. Experten empfehlen stattdessen Getränke wie lauwarmen Tee. Wichtiger als die Temperatur ist allerdings ohnehin die Menge der Flüssigkeit. Damit das Trinken nicht vergessen wird: Am besten eine Karaffe oder Flasche griffbereit hinstellen und mindestens ein Glas zu jeder Mahlzeit trinken. Foto: dpa <strong>Behauptung: Bei Hitze sollte man keinen Sport treiben</strong><br><strong>Bewertung:</strong> Stimmt zum Teil<br><strong>Fakten:</strong> Manche Menschen mögen sich bei Hitze gar nicht bewegen, andere brauchen ihren Sport. Aber ist der tatsächlich schädlich bei heißen Temperaturen? Auch wenn die Sonne nach draußen lockt, nun sei nicht der Moment, neue Bestzeiten anzustreben und an sein Limit zu gehen, sagt Chefarzt Panagiotis Bouklas in einem Beitrag der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt. Bei hohen Temperaturen sei man nicht so leistungsfähig und sollte sein Pensum zumindest herunterfahren. Foto: dpa <strong>Behauptung: Durch Sonnenbrand wird die Haut „abgehärtet“</strong><br><strong>Bewertung:</strong> Falsch<br><strong>Fakten:</strong> Genau das Gegenteil ist richtig. Ungeschützte Haut wird nach Angaben der Krebshilfe durch UV-Strahlen sofort und tiefgehend geschädigt. Bis zu einem gewissen Grad könne der Körper dies ausgleichen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass geschädigte Zellen in der Haut bleiben, was das Hautkrebsrisiko erhöht. Ein Sonnenbrand sei eine Entzündung der Haut, die einer Verbrennung ersten Grades oder mehr ähnele, sagt Hautarzt Reinhard Mrotzek, der Mitglied im Berufsverband der Deutschen Dermatologen ist. Foto: dpa <strong>Behauptung: Bei bewölktem Himmel kann man keinen Sonnenbrand bekommen</strong><br><strong>Bewertung:</strong> Falsch<br><strong>Fakten:</strong> Auch ohne blauen Himmel droht die Gefahr eines Sonnenbrandes, denn UV-Strahlen bahnen sich ihren Weg auch durch Wolken. „Im Allgemeinen mindern Wolken die UV-Strahlungsintensität gerade einmal um 10 bis 50 Prozent“, warnt die Deutsche Krebshilfe. Außerdem können Sand und Gebäude die Strahlen reflektieren. Besondere Vorsicht ist auch am und im Wasser geboten: Wie ein Spiegel verstärkt die Wasseroberfläche die UV-Strahlung um 50 Prozent. Medizinische Institute wie der britische National Health Service (NHS) warnen vor der gefährlichen Kombination von Sonne und Wasser: Durch die kühlende Wirkung merke man oft nicht, wenn die Haut verbrenne. Mrotzek rät zum intensiven Eincremen mit Sonnenmilch, zudem sei eine Kopfbedeckung „eine gute Idee“. Foto: dpa <strong>Behauptung: Hitze schadet Laptop und Smartphone</strong><br><strong>Bewertung:</strong> Richtig<br><strong>Fakten:</strong> Smartphones und andere technische Geräte mögen es gar nicht gerne heiß. Ihre Lieblingstemperatur liegt nach Angaben der Technischen Universität Graz zwischen 15 und 25 Grad. Höhere Temperaturen können die Batterie belasten. Besonders kritisch werde es bei 50 Grad, was leicht erreicht werde, wenn das Handy in der prallen Sonne liege. Foto: dpa

Wasser ist das A und O bei Hitze

Der Mediziner leitet seit 2008 als Chefarzt das Zentrum für Akutgeriatrie und Geriatrische Rehabilitation am St. Marien-Hospital Lüdinghausen. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Klinische Geriatrie. „Ältere und kranke Menschen müssen vor der Hitzewelle geschützt werden. Vorräte an Flüssigkeit und Ventilatoren sollten zu Hause sein. Nicht zu vergessen, dass bei hohen Temperaturen die Gefahr von Stürzen, Austrocknung, Verwirrtheit und Kreislaufproblemen bis hin zum Kreislaufstillstand erhöht ist“, so der Facharzt. Wasser sei das A und O bei Hitze, das gelte für Jung und Alt, wobei ältere Menschen besonders auf ihren Flüssigkeitshaushalt achten sollen, denn mit dem Alter steige die Gefahr eines Wassermangels.

Alarmzeichen beachten

Die Ursachen liegen in einer zu geringen Flüssigkeitszufuhr bei Hitze und den gegebenenfalls größeren Flüssigkeitsverlusten. „Im Alter lässt oftmals das Durstempfinden nach, und es wird weniger getrunken“, erklärt Ullmann und rät: „Viel trinken und leichte Kost zu sich nehmen. Beim Schwitzen verliert man auch Mineralien. Aktivitäten im Freien auf die kühleren Morgen- und Abendstunden legen.“ Plötzlich eintretende Schwäche, Fieber, heftige Kopfschmerzen, Verwirrtheit und Schwindel, sowie Übelkeit und Muskelkrämpfe sind Alarmzeichen. Dann sollte der Betroffene an einen kühlen Ort gebracht, mit feuchten Tüchern gekühlt und die Beine erhöht gelagert werden. Und dann ausreichend trinken – wenn keine Besserung eintritt, kann ein Arzt nötig sein. Das St.-Marien-Hospital ist an sehr heißen Tagen darauf eingestellt, dass Patientinnen und Patienten mit hitzebedingten Symptomen wie Flüssigkeitsmangel und Kreislaufproblemen in die Notaufnahme gebracht werden.