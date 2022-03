Schon der dritte Transport gestartet

Am Freitag startete die nun schon dritte Hilfsaktion der Christengemeinde Gottes Wort für die Menschen in der Ukraine. Pastor Andrej Stukert (r.) freute sich über die Spendenbereitschaft.

Bereits kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges hat die Christengemeinde Gottes Wort mit einer Hilfsaktion für das von russischen Truppen überfallene Land begonnen. „Wir fahren jetzt zum dritten Mal in Richtung Ukraine“, erklärte Pastor Andrej Stukert am Wochenende. Noch bis zum späten Nachmittag am Freitag wurde ein Transporter an der Kirche der Christengemeinde in Lüdinghausen mit Spenden beladen. Diesmal würden vornehmlich Lebensmittel in Richtung Osteuropa gebracht, berichtete Stukert, der auf die dramatische Situation im Land hinwies. Stukerts Bruder Ivan hat bislang jeden Transport bis in die Ukraine begleitet und habe ihm über die Zustände vor Ort berichtet.

Gestartet wurde der dritte Transport erneut von Bochum aus. Die Ruhrpott-Stadt hat mit Donezk eine Partnerstadt in dem Land. Von Bochum aus ging ein kleiner Konvoi mit Hilfsgütern zunächst in Richtung Polen. Von dort würden die Hilfsgüter zunächst in die nahe ukrainische Stadt Sokal gebracht, dann weiter nach Lwiw (Lemberg). „Dann geht es per Zug nach Charkiw“, beschrieb Andrej Stukert die weitere Route.

Die Verteilung der verschiedenen Hilfsmittel erfolge vor Ort durch Vertreter befreundeter Gemeinden gemeinsam mit der Organisation „Helping Hands“.

In dieser Woche wollen die Hilfswilligen zunächst eine Pause einlegen. Aber es solle auf jeden Fall weiter Unterstützung für die Menschen in dem mehr und mehr vom Krieg verheerten Land geleistet werden, erklärte Andrej Stukert.

Geldspenden für die Ukraine sind möglich an die Gemeinde Gottes Wort Lüdinghausen, IBAN: DE 35 45 26 04 75 00 12 63 6701, Stichwort: Hilfe für Ukraine.