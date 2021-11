Schreinerwerkstatt ist abgebrannt

Seit fünf Jahrzehnten besteht die Partnerschaft zwischen der Kirchengemeinde St. Felizitas und der Gemeinde Sacred Heart in der sambischen Stadt Monze. Dort werden verschiedene Projekte unterstützt. Jetzt wurde die dortige Ausbildungsstätte für angehende Schreiner durch einen Brand zerstört.

Schreck für die Partnergemeinde Sacred Heart in Monze

Die Schreinerwerkstatt im Jugendausbildungszentrum in Monze ist abgebrannt. Der Förderkreis Monze der Kirchengemeinde St. Felizitas sucht einmal mehr Spender, die helfen, die Werkstatt wieder aufzubauen. Dessen Sprecherin Bernadette Hartmann beschreibt die vielfältigen Aktivitäten, die der Förderkreis seit fünf Jahrzehnten unterstützt.

Diese Nachricht hat die Verantwortlichen des Förderkreises Monze in der katholischen Kirchengemeinde St. Felizitas aufgerüttelt. „Vor ein paar Tagen ist im Jugendhandwerkerzentrum die Schreinerei abgebrannt“, berichtete Dr. Bernadette Hartmann. Auslöser, so hat sie aus dem sambischen Monze erfahren, sei wohl ein Kurzschluss an einer Maschine gewesen. Der tatsächliche Schaden sei noch gar nicht zu beziffern, sagt Hartmann. Allerdings seien die Folgen schon spürbar.

Für die dort beschäftigten Jugendlichen sei zunächst einmal keine Ausbildung möglich. In dem Ausbildungszentrum, das an die dortige Partnergemeinde Sacred Heart angegliedert ist, werden Jugendliche nicht nur zu schreinern, sondern auch zu Maurern, zu Schneiderinnen und im Bereich Hauswirtschaft sowie Hotellerie und Touristik ausgebildet. In diesen Bereichen, werden jeweils rund 30 junge Sambier auf ein Berufsleben vorbereitet.

18 Ausbildungs-Stipendien vergeben

„18 von ihnen unterstützen wir mit einem Stipendium“, sagt Hartmann. Es gehe darum, ihnen eine Perspektive für die Zukunft zu eröffnen. Eine ganze Reihe von ihnen hätten zuvor die zwei vom Förderkreis Monze unterstützten Schulen besucht. Die Unterstützer aus Lüdinghausen begreifen ihren Einsatz dabei als „ganzheitlich. Dann können die Jugendlichen in die Welt gehen“, beschreibt es Hartmann. Mittlerweile geht die Partnerschaft mit Monze schon ins 50. Jahr.

Um die Ausbildung weiter zu ermöglichen, sei in jedem Fall ein Neubau nötig, ist Hartmann überzeugt. Das Gebäude sei bei dem Brand inklusive aller Maschinen und der Einrichtung völlig zerstört worden. Nun gelte es, einmal mehr Spenden zu sammeln, um den Wiederaufbau zu finanzieren.

Ankauf von Lebensmitteln

Die übrigen Projekte in Monze laufen reibungslos, sagt Hartmann. Dazu zählen neben der Unterstützung für das Missionshospital auch die Mikrokredite für alleinerziehende Mütter, um ihnen eine Form der finanziellen Unabhängigkeit zu ermöglichen.

Große Anstrengungen seien allerdings im Land noch immer bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und deren Folgen zu unternehmen. Noch immer grassiere Hunger in dem Land. So unterstützt der Förderkreis den Ankauf von Lebensmitteln für die Ärmsten der Armen.

Spenden für Monze sind möglich an: Volksbank Südmünsterland-Mitte, IBAN: DE70 4016 4528 0022 9083 00; Sparkasse Westmünsterland, IBAN: DE35 4015 4530 0030 0016 22.