Schulalltag hautnah erleben

Mittendrin statt nur dabei: Alle Viertklässler, die das Gymnasium Canisianum kennenlernen möchten, sind am Tag der offenen Tür sowie während des „Cani for Kids“-Events

Gleich an drei Terminen öffnet das Team des Gymnasiums Canisianum die Türen für Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse sowie deren Eltern und lädt zu informativen Veranstaltungen und ausgiebigen Entdeckertouren durch die Schule ein.

Den Auftakt bildet der Elternabend am 15. November (Dienstag) um 19 Uhr in der Aula. Dort können sich Mütter und Väter über das Schulprogramm, die schulischen Besonderheiten des Canisianums als privates Gymnasium und die pädagogischen Schwerpunkte informieren. Darüber hinaus erhalten sie Einblicke in die aktuellen Entwicklungen, wie dem bilingualen und MINT-Angebot, der Übermittagsbetreuung oder dem Unterricht mit digitalen Tafelsystemen. Nach einem Vortrag beantworten die anwesenden Cani-Lehrer und -Lehrerinnen in kleinen Gesprächsrunden individuelle Fragen.

Tag der offenen Tür

Viel zu entdecken gibt es am Tag der offenen Tür am 19. November (Samstag). Von 10 bis 13 Uhr sind alle interessierten Viertklässler und Viertklässlerinnen mit ihren Begleitern eingeladen, die Schule intensiv zu erkunden und die Cani-Atmosphäre zu schnuppern. Nach einer persönlichen Begrüßung in der Pausenhalle warten die verschiedenen Fachgruppen mit Vorführungen, Gestaltungsaktivitäten und Mitmach-Aktionen in den Klassenräumen auf alle Neugierigen. Das Highlight bildet die Cani-Rallye, die auf spielerische Art und Weise durch die Schule führt. Wer das Gymnasium nicht auf eigene Faust erkunden möchte, kann auf einen der Cani-Guides zurückgreifen, die Touren durch die Schule anbieten. Die Lehrer und Lehrerinnen, die an allen Stationen für Erläuterungen bereitstehen, freuen sich laut Presseankündigung schon sehr auf das persönliche Kennenlernen.

Schnuppervormittag für Viertklässler

Nach dem ersten „Cani for Kids“-Tag im vergangenen Jahr, zu dem 130 Viertklässler und Viertklässlerinnen begrüßt wurden, geht der Schnuppervormittag nun in die zweite Runde: Am 10. Dezember (Samstag) können die künftigen Fünftklässler und -klässlerinnen gemeinsam mit dem Cani-Team in verschiedenen Workshops die Ärmel hochkrempeln und gymnasiale Fächer aus den Bereichen MINT, Bili, Deutsch, Musik und Latein/Griechisch kennenlernen. Von der Welt der kleinen Naturwunder über märchenhafte Sagen und Traditionen des britischen Weihnachtsfestes bis hin zu sportlichen Wettkämpfen im Stil der antiken Olympischen Spiele bieten die Workshops, die um 10 Uhr beginnen, eine große Bandbreite an Einblicken in gymnasiale Fachinhalte und ein erlebnisreiches Miteinander.

Vor dem Ende des Schnuppertages um 12.30 Uhr findet ein gemeinsamer Abschluss für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Aula statt. Eine Anmeldung zu „Cani for Kids“ erfolgt über die Homepage des Canisianums bis zum 25. November (Freitag): www.canisianum.de/canisianum-die-schule-fuer-mein-kind.

Wer sich bereits jetzt schlau machen möchte, findet im Internet unter www.canisianum.de alle wichtigen Informationen zusammengestellt. Darüber hinaus können Eltern schon jetzt Termine für individuelle Beratungsgespräche mit der Schulleitung unter 0 25 91/7 99 80 vereinbaren. Die Aufnahmegespräche für das Schuljahr 23/24 erfolgen vom 6. bis 10. Februar nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem Sekretariat-Team.