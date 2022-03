Schwere Zeiten für Spediteure

Noch bereiten den Spediteuren in der Steverstadt die in den vergangenen Wochen explodierten Preise für Diesel keine schlaflosen Nächte. Aber Sorgenfalten haben sie Jan Jochheim durchaus ins Gesicht gezeichnet. Er selbst habe noch nicht hochgerechnet, wie sehr die erhöhten Kosten sich in der Bilanz niederschlagen, sagt der 39-Jährige, der gemeinsam mit seinem Vater Heinz-Dieter Jochheim die gleichnamige Spedition betreibt. „Ich will mir die Laune nicht gänzlich verderben.“ Immerhin sind für das Unternehmen 23 Fahrzeuge in Deutschland und den Benelux-Ländern unterwegs – vornehmlich für die Firma Euro-Alkohol in Lüdinghausen.

