Seifenkisten im Rennmodus

Die unterschiedlichsten Seifenkisten gingen bei Rennen am Sonntag an den Start.

Was den zweiten Tag des Rosenfestes in Seppenrade dominierte, machte der ehemalige Heimatvereinsvorsitzende Friedhelm Landfester deutlich: „Es gibt ein absolut nachhaltiges Highlight.“ So stand der erste „Rosenfest-Cup“ seit 70 Jahren ganz im Geiste des neuen und innovativen Festkonzeptes.

Die Idee kursierte schon länger im Heimatverein und konnte der Coronapause endlich umgesetzt werden. „Der Spaß steht im Vordergrund“, erklärte Christoph Großwiele, der gemeinsam mit Patrick Stegt den „Cup“ für den Heimatverein organisiert hatten. Dabei kooperierten die beiden eng mit dem Landesseifenkistenverband NRW, der das Equipment bereitstellte. „Alle regelkonformen Fahrzeuge können an der kommenden deutschen Meisterschaft teilnehmen“, stellte der Verbandsvorsitzende Sebastian Rohls in Aussicht. So rasten die verschiedenen Junior- und Seniorklassen den Berg hinab und so mancher Fahrer nahm dafür lange Anfahrtswege in Kauf. Beim „Jux-Rennen“ ging es schließlich um die kreativsten Ideen bis hin zum Aston Martin aus den James Bond Filmen. „Wir sind ja ein Zeltlager und haben daher auch das schnellste Zelt der Welt“, erklärte Max Höring von der Leiterrunde der Kolpingjugend Seppenrade sein Fahrzeug: ein altes Kettcar mit Zeltbedeckung. Manche Zuschauer, wie etwa Philip Eckmann, waren aus der Nähe von Unna angereist: „So eine witzige Idee lasse ich mir nicht entgehen.“

„ Der Verband findet die Strecke so schön. “ Patrick Stegt

Dass der „Cup“, gefolgt vom weiteren Rosenfestprogramm, als voller Erfolg in die Dorfgeschichte eingehen wird, machte die Beteiligung deutlich. „Es wird sehr gut angenommen“, zog Großwiele ein Zwischenfazit. Ob es eine Wiederholung geben wird? „Vorstellbar“, überlegte Großwiele und Stegt ergänzte: „Der Verband findet die Strecke so schön.“ Einige waghalsige Rennpiloten hatten derweil die Schwerkraft auf ihrer Seite und setzten sich mit ihren Streckenzeiten schnell an die Spitze des Derbys. Auf sie wartete die Siegerehrung im Rosengarten.