Tagespflege am Clara-Stift präsentiert sich beim Tag der offenen Tür

Mit einem Tag der offenen Tür präsentierte sich die neue Tagespflege am Clara-Stift in ihrer ganzen Bandbreite.

Im besten Licht präsentierte sich die kürzlich eröffnete Tagespflege am Clara-Stift jetzt beim Tag der offenen Tür. Dabei konnte das Team der Heilig-Geist-Stiftung Dülmen sowohl potenzielle Besucher als auch Angehörige begrüßen, die von der Senioren-WG im Obergeschoss bis zum Ruheraum im Erdgeschoss alle Angebote besichtigten.

Angehörige entlasten

Senioren ab Pflegegrad zwei können an den Aktivitäten der Tagespflege teilnehmen. „Unser Ziel ist es Angehörige zu entlasten“, verwies Leiterin Kerstin Brinkmöller auf die geplanten fünf Öffnungstage in der Woche und betonte: „Wir möchten Fähigkeiten fördern und erhalten.“ Dazu gehören etwa Erinnerungs- und Entspannungsübungen oder Bewegungstraining. Natürlich soll auch die Kreativität in der Tagespflege gefördert werden, was die bereitstehenden Farben und Pinsel bereits am Sonntag verdeutlichten.

Neben dem gemeinsamen Frühstück und der nachmittäglichen Kaffeezeit gehört auch die Zeitungsrunde zum Wochenplan, der bereits eine Wand der Räumlichkeiten ziert. „Es geht darum den Tag in Gemeinschaft zu erleben“, fasste Brinkmöller zusammen. Dazu gehörten eben auch aktuelle Ereignisse: „Was passiert in Seppenrade und Lüdinghausen? Wie können die Seniorinnen und Senioren ans Dorfleben anknüpfen?“ Welches Stichwort über dem gesamten Konzept steht, erklärte Mitarbeiterin Bärbel Konik im Gespräch mit Besucherinnen: „Wir möchten eine Tagesstruktur bieten.“

Senioren-WG

Zum Besuchsbereich gehörte auch die Senioren-WG im Obergeschoss, in der mit der Kombination aus eigenen Zimmern und Gemeinschaftsräumen eine maßgeschneiderte Mischung aus Selbstständigkeit und Hilfe geschaffen wird. Dass dabei an alles gedacht wurde, zeigt der Aufzug. Er ist auf Maß hergestellt und erlaubt Senioren vom Keller bis ins Obergeschoss, ihre elektrischen oder klassischen Mobilitätshilfen komfortabel zu transportieren. „In diesem Haus träumen wir und halten zusammen“, fasst ein Schild am Eingang die spürbar warme Atmosphäre des Hauses in Worte.