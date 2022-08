Seppenrade bekommt nur eine 3

Seppenrade

Es gibt einiges zu tun in Sachen „DorfInnenEntwicklungsKonzept“ für Seppenrade. Das zeigte die Auftaktveranstaltung am Montagabend im Heimathaus. Bei der Bewertung durch die Teilnehmer gab es lediglich eine 3- für das Rosendorf. Gemeinsam mit den Einwohnern will das Büro „planinvent“ aus Münster das ändern.

Von Michael Beer