Seppenrade mit „guter Perspektive“

Zeitnah soll die Umsetzung verschiedener Vorhaben im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts Seppenrade erfolgen. Das erklärte der Bürgermeister bei der Abschlussvorstellung des Konzepts am Montagabend im Heimathaus. Dr. Frank Bröckling vom Büro Planinvent aus Münster präsentierte die Ergebnisse.

„Die Dörfer sind gut, wo sich die Bürger einbringen, so wie hier in Seppenrade“, sagte Dr. Frank Bröckling von Planinvent, Büro für räumliche Planung aus Münster, bei der Abschlussvorstellung des Dorfinnenentwicklungskonzeptes (DIEK) im vollbesetzten Heimathaus am Montagabend.