„Sicher auf Rad und Pedelec“

Punktgenaues Bremsen, das Umfahren von Hindernissen oder auch Wenden auf engstem Raum: Das und mehr lernen Teilnehmer in den Fahrsicherheitstrainings des ADFC. Interessenten haben in dieser Saison ein letztes Mal Gelegenheit zur Teilnahme.

Der ADFC Lüdinghausen hat im Juni, nach der coronabedingten Pause, das Fahrsicherheitstraining wieder aufgenommen, um damit zu mehr Sicherheit im Radverkehr beizutragen. Diese Veranstaltungen waren alle gut besucht. Am 4. September (Samstag) findet das letzte Training in dieser Saison statt. Dabei sind noch einige Plätze frei.

Das zirka drei stündige Training für maximal zwölf Teilnehmer wird vom ADFC-Trainerteam Manfred Piotrowski, Norbert Beisenkoll, sowie Heike und Stefan Vennes geleitet. Dabei wird mit dem eigenen Rad oder Pedelec geübt. Die Benutzung eines Fahrradhelms wird empfohlen.

Bremsen in Gefahrensituationen lebenswichtig

In dem speziell zugeschnittenen Programm, gibt es Übungen, beispielsweise das Umfahren von Hindernissen, Gleichgewichtstraining und das Wenden auf engstem Raum. Auch punktgenaues Bremsen und das plötzliche Bremsen in Gefahrensituationen seien lebenswichtig und würden deshalb besonders intensiv geübt, um Stürze zu vermeiden, berichtet der ADFC in einer Pressemitteilung.

Ausdrücklich sind auch Radler eingeladen, die nicht Mitglied des ADFC sind. Der letzte Termin findet am 4. September ab 10 Uhr auf dem Schulhof des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs, Auf der Geest 2, statt. Die Kosten betragen für ADFC-Mitglieder fünf Euro, für Nichtmitglieder 10 Euro.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Anmeldung sind online unter https://luedinghausen.adfc.de möglich. Dort finden Interessenten auch weitere Informationen und einen Flyer zum herunterladen. Für Rückfragen steht Manfred Piotrowski zur Verfügung unter 0 25 91/ 9 80 23 94 oder per E-Mail: m.piotrowski@adfc-lh.de.