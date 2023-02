Sie geht – doch nicht so ganz

Lüdinghausen

Vier Jahrzehnte hat Sabine Neuser Jugendliche am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg auf dem Weg in ihr Berufsleben begleitet, seit 2006 als stellvertretende und seit 2015 als Schulleiterin. Am Dienstag wurde die 65-Jährige in den Ruhestand verabschiedet.