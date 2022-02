Sie sind echte Freunde

Sie halten sich und ihrer Stammbahn in der Gaststätte „Zur Mühle“ seit vier Jahrzehnten die Treue – die Mannen des Kegelclubs „10er-Pack“. Das wurde am Wochenende gefeiert.

Echte Freundschaft, echte Treue und die Liebe zum Kegeln halten den Herrenclub „10er-Pack“ zusammen. Am Samstag blickten sie auf einen beachtlichen runden Geburtstag zurück und feierten ihr 40-jähriges Bestehen. „Wir kennen uns von klein auf“, fassten die Mitglieder einstimmig zusammen, was sie bis heute verbindet. Zum Teil von Kindergarten und Grundschule an bis zum gemeinsamen Besuch der Jugendburg Lüdinghausen – die Gemeinschaft hat Bestand und die Mitgliederzahl hält, was der Name verspricht: Gekegelt wird zu zehnt.

Eine eingeschworene Gemeinschaft

Werner Jürling, Stefan Mevenkamp, Theo Starnick und Andreas Vorspohl sind noch als Gründungsmitglieder dabei und kurz darauf folgte der Rest. „Wir sind nicht nur ein Kegelclub. Wir sind echte Freunde“, erklärte Theo Starnick und ergänzte: „Und wenn einer Hilfe braucht, dann sind die anderen zur Stelle.“ Diesen Zusammenhalt konnte Starnick auch in Zahlen unter Beweis stellen: „Seit 33 Jahren gibt es keine Veränderungen. Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft in guten und schlechten Zeiten.“ Die gleiche Treue verbindet sie auch mit den Wirten Ulla und Alois Petrausch von der Gaststätte „Zur Mühle“. Seit der Gründung sind sie auf ihrer Stammkegelbahn aktiv und können auf zahlreiche Erfolge zurückblicken: dreimalige Bahnmeister, mehrmalige Neunerpokalsieger und immer eine Platzierung unter den Top 4 bei den Bahnmeisterschaften. Als besonderen Dank gab es am Samstag einen Reisegutschein für die Stammwirte und auch die Kegelbrüder selbst planen bereits die nächste Reise.