Sie wollte nicht nur Ehefrau sein

Nach langer Corona-Pause setzten Claudia Wulf und Pianistin Andrea Sauer am Sonntag ihre Reihe der musikalischen Lesungen fort. Der literarisch-musikalische Abend, zu dem die Stadt Lüdinghausen geladen hatte, widmete sich dem Leben und Werk der deutsch-jüdischen Poetin Else Lasker-Schüler (1869 bis 1945). Das Publikumsinteresse schloss dabei nahtlos an die bisherigen Lesungen an: Bis auf den letzten Platz waren die Reihen im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen gefüllt.

Bewegtes Leben

Als Teil des Veranstaltungsjahres „Jüdisches Leben in Deutschland“ wechselten sich Gedichte und biografische Erzählungen mit abgestimmten Darbietungen am Flügel ab. Den „schwarzen Schwan Israels“ charakterisierte Claudia Wulf als sozial engagierte und unabhängige Künstlerin, die sich für die jüdisch-deutschen Beziehungen einsetzte. In Palästina galt ihre Aufmerksamkeit dem Verhältnis zwischen Juden und Arabern: „Für Else Lasker-Schüler waren sie Brüder.“ Eine stete Konstante seien ihre Bemühungen, Kunst und Leben zu vereinen: „Sie glaubte fest daran, die Welt mit Fantasie verzaubern zu können.“

Stimmungs- und gefühlvoll berichtete Wulf aus dem bewegten Leben der Dichterin, die bereits in ihrer ersten Ehe besonders eines nicht sein wollte: „Nur Ehefrau.“ Das zärtliche Gedicht „Frühling“ gab dann Einblicke in Lasker-Schülers Gefühlswelt. „Sie hatte künstlerisch eine Art sechsten Sinn“, beschrieb Wulf die vielfach begabte Künstlerin, die in der Rolle der Figur „Prinz Jussuf von Theben“ einen „eigenen Orient“ in ihrer Fantasie entwarf.

Tod des Sohnes

Ein tiefer Einschnitt in ihrer Biografie war der Tod ihres Sohnes 1927, den sie im Gedicht „An mein Kind“ verarbeitete. „Dunkle Depression und Rastlosigkeit“, so Wulf, hätten ihr Leben nachhaltig verdunkelt. Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten folgte die Emigration in die Schweiz, später nach Palästina. „Die Verscheuchte“ heißt das Gedicht, mit dem sie ihren Exil­Erfahrungen eine Stimme verlieh. In der neuen Heimat blieb Lasker-Schüler im kulturellen Leben aktiv und verliebte sich sogar noch einmal. Dabei sei, so Wulf, eines deutlich: „Sie hat eine innere Stärke, die sich in allem zeigt, was sie tut.“ Das letzte Gedicht des Abends war „Ich weiß, dass ich bald sterben muss“ – dereinst von einem Rabbiner bei ihrem Begräbnis in Jerusalem vorgetragen. Das Urteil des Publikums war schließlich eindeutig und langanhaltender Applaus war der Lohn für das Duo.